Otogarda ortalık karıştı: Kavganın sebebi güvercin çıktı
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde otobüse güvercinleri ile binmek isteyen vatandaş ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma, polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden yanındaki güvercinler ile otobüse binmek isteyen yurttaş güvenlik görevlilerine takıldı.
Güvercinler ile otobüse binmek isteyen yrurttaş ile görevliler arasında sözlü tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.
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