Otomobil 90 yaşındaki yayaya çarptı

Tekirdağ Çorlu’da otomobilin çarptığı 90 yaşındaki yayanın yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 09:32
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Kemalettin Mahallesi Nilay Sokak'ta Eski Çerkezköy Caddesi istikametine seyreden Mustafa V. idaresindeki otomobil, yolda yürüyen 90 yaşındaki Selim T.’ye çarptı.

Kaza sonrası ayağı ezilen Selim T. yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.


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