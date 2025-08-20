Cumhuriyet Gazetesi Logo
Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

20.08.2025 09:13:00
DHA
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer (23) öldü, Sabri Tığlı (26) ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Denizli-Aydın kara yolu Gümüşler Kavşağı'nda meydana geldi. Menderes Bulvarı'nda Sabri Tığlı'nın (26) yönetimindeki 20 R 9599 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan Ezgi Elçin Ünal ve İbrahim Baran Tuncer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Sabri Tığlı ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Ünal ile Tuncer'in cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

