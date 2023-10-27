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Otomobil, akaryakıt istasyonu çıkışında alev aldı: 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı!

Adana'nın Kozan ilçesinde akaryakıt istasyonu çıkışında alev alan otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı; bagajdaki 1 koyun öldü, diğeri yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:11
Otomobil, akaryakıt istasyonu çıkışında alev aldı: 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı!
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Kozan-Feke yolu Sıralif mevkiinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Mustafa Özkan (40) yönetimindeki 01 UY 285 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra hareket etti. Kısa bir süre sonra otomobil, istasyon çıkışında alev aldı. 

Çalışanlar alevlere müdahale ederken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yangında sürücü Özkan, oğlu B. Özkan (9) ile yeğeni Z.C. (10), yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla önce Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

Otomobilin bagajındaki 1 koyun öldü, diğeri yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


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