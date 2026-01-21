Otomobil apartman otoparkında alev aldı

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi Emanet Sokak’ta bulunan bir apartmanın otoparkında park halindeki Mercedes marka bir araçta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın paniğe neden oldu.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, otoparkta bulunan diğer park halindeki araçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangında araç kullanılmaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.