Otomobil, bariyerlere çarparak devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki Mustafa Moğul (40), Ebubekir Moğul (74) ve Ayhan Timur (50) hayatını kaybetti, sürücü Mehmet Ali Moğul (47) ise ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Mehmet Ali Moğul yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkınca bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Mustafa Moğul, Ebubekir Moğul ve Ayhan Timur yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahale sonrası 4 yaralı, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Mustafa Moğul, Ebubekir Moğul ve Ayhan Timur, hastanede hayatını kaybetti.
Cenazeler, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Tedavisi süren Mehmet Ali Moğul'un ise durumunun kritik olduğu bildirildi.
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