Otomobil hurdaya döndü: Sürücü kayıplara karıştı

Kaza, Çaygökpınar köyü ile Ovadüzü Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 ADH 456 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan otomobil, tarlaya uçarak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, hurdaya dönen aracın içerisinde kimsenin olmadığını fark etti. Ekipler tarafından tarlada ve çevrede bir süre aranan sürücüye ulaşılamadı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kayıplara karışan sürücünün bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.