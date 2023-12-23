Otomobil ile kamyonet çarpıştı... Kazada 5 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 10:32
Otomobil ile kamyonet çarpıştı... Kazada 5 kişi yaralandı
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Aksaray'da Gücünkaya köyü girişinde Yusuf Ç. (33) idaresindeki 34 VN 6337 plakalı kamyonet, Muharrem K.'nin (19) kullandığı 42 AOS 260 plakalı otomobille çarpıştı.  Sürücü Muharrem K. ile otomobildeki Ercak K., Mustafa Mert K., Ramazan D. ve Mustafa S. yaralandı. 

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


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