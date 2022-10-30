Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi Göl Caddesi Tabiat Parkı girişinde Mevlüt T. idaresindeki 06 Ak 9413 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mevlüt T. ile yolcu olarak bulunan Olcay M. yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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