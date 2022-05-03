Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 14 koyun öldü

Elazığ'da otomobil yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun öldü.

İHA
03 Mayıs 2022 Salı, 09:38
Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 14 koyun öldü
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Kaza Elazığ-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun telef olurken otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. 

Kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı. 


Koyunlar Elazığ kaza

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