Otomobil öğrencilerin arasına daldı: 6 yaralı
Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Otomobilin kayısı bahçesine girerek durduğu kazada 6 kişi yaralandı.
Malatya'nın Darende ilçesi Somuncubaba Bulvarı üzerinde Rıtvan A. (36) yönetimindeki 72 ABE 709 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına daldı.
Kazada Y.Ö.G. (10), H.Ç. (9), N.G. (13) , M.B. (12), Y.A. (9) ile Y.A.S. (13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildi.
Yaralılar Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan Y.Ö.G. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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