Otomobil önce TIR'a ardından bariyerlere çarptı... Ölü ve yaralı var!

Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:41

Güncelleme: 20.03.2024 - 12:41

İzmir'de Menemen’den Karşıyaka istikametine giden Emin A. (27) yönetimindeki 35 ANL 778 plakalı otomobil, Sasalı mevkiinde saat 05.15 sıralarında aynı istikametteki Selim S.’nin kullandığı 35 BS 090 plakalı TIR'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak ters döndü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde yolcu konumunda olan Faruk Keskinkaya’nın (25) olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emin A. ise, ambulansa alınarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emin A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.