Otomobil önce TIR'a ardından bariyerlere çarptı... Ölü ve yaralı var!

Çiğli'de bir otomobil, önce tıra ardından savrularak bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı, yolcu konumundaki kişi ise hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:41
Otomobil önce TIR'a ardından bariyerlere çarptı... Ölü ve yaralı var!
Abone Ol google-news

İzmir'de Menemen’den Karşıyaka istikametine giden Emin A. (27) yönetimindeki 35 ANL 778 plakalı otomobil, Sasalı mevkiinde saat 05.15 sıralarında aynı istikametteki Selim S.’nin kullandığı 35 BS 090 plakalı TIR'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak ters döndü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde yolcu konumunda olan Faruk Keskinkaya’nın (25) olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emin A. ise, ambulansa alınarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emin A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.


bariyer haberleri İzmir haberleri kaza haberleri otomobil haberleri Soruşturma haberleri sürücü haberleri

İlgili Haberler

Antalya'da feci kaza... Öğrenci ve işçi servisleri çarpıştı: 9 yaralı

Antalya'da feci kaza... Öğrenci ve işçi servisleri çarpıştı: 9 yaralı
Kadıköy'de feci kaza... Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı

Kadıköy'de feci kaza... Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı
İzmir’de yolun karşısına geçen çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’de yolun karşısına geçen çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı... Özgür Özel'den Erdoğan'a 'YRP' göndermesi!

Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı... Özgür Özel'den Erdoğan'a 'YRP' göndermesi!
Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş’ın yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş’ın yeni adresi belli oldu!
Kanal İstanbul güzergahında 1.6 milyar TL’lik ihale!

Kanal İstanbul güzergahında 1.6 milyar TL’lik ihale!
TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!

TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!
TOKİ Başkanı Bulut'tan hak sahibi yurttaşa yumruk: 'Hak arama özgürlüğüne saldırı'

TOKİ Başkanı Bulut'tan hak sahibi yurttaşa yumruk: 'Hak arama özgürlüğüne saldırı'
Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
Hedefi üçüncü seçim: MHP lideri Bahçeli’nin sözlerinin gerisinde ‘erken seçim formülü’ yattığı konuşuluyor

Hedefi üçüncü seçim: MHP lideri Bahçeli’nin sözlerinin gerisinde ‘erken seçim formülü’ yattığı konuşuluyor
Hull City teknik direktöründen Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri: ‘Şimdilerde daha çok ilgiliyim’

Hull City teknik direktöründen Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri: ‘Şimdilerde daha çok ilgiliyim’