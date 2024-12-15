‘Otomobil sahipleri MTV’yle cezalandırılıyor’

Yayınlanma: 15.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.12.2024 - 04:00

Artışlara ilişkin CHP’li Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Karasu önergesinde, “Yasaca, bu oran TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde oluşturulduğundan yeniden değerleme oranı 2024 için yüzde 43.9 olarak tespit edilmiş ve ilgili tebliğ yayınlanmıştır. Bazı vergiler ile harç ve cezalarda yapılan yıllık artışa referans olarak kullanılacak olan yeniden değerleme oranı uyarınca pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, MTV, gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, araç muayeneleri ile kur farkından kaynaklı olarak otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemde 2025 yılında da artış yaşanacak ve bu durum özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı daha fazla zorlayacaktır” ifadelerini kullandı.

"YETKİSİNİ KULLANACAK MI?"

Karasu, Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

“Cumhurbaşkanı MTV’de indirim yapacak mı? Cumhurbaşkanı, araç muayene ücretlerinin indirimi yetkisini kullanacak mı? Yeni yılda yüksek hızlı tren ve tren bilet fiyatlarında bir artış söz konusu olacak mı? Nispi ve maktu yargı harçlarında indirim yapılacak mı? Vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılar ortada iken, bu konu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin herhangi bir toplantısında gündemine getirildi mi, getirilecek mi?”