Otomobil sürüye çarptı: 16 koyun öldü
Batman'da otomobilin sürüye çarptığı kazada sürücü yaralandı, 16 koyun öldü.
Feci kaza, gece saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçirilmek istenen koyun sürüsüne çarptı.
BELEDİYE EKİPLERİ TOPLADI...
Kazada otomobil sürücü yaralandı, 16 koyun öldü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye kaldırdı. Ölü koyunlar ise belediye ekiplerince toplandı.
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