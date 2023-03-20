Bariyerlere çarpan otomobil köprüde asılı kaldı: 1 yaralı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil köprüde asılı kalırken, kazada sürücü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Sivas Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında A.K. yönetimindeki 38 HS 575 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
DİREĞE ÇARPTI
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil aydınlatma direğine çarparak köprüde asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de sürücü A.K.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Köprüde asılı kalan otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken, yol temizlendikten sonra araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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