Nevşehir'de feci kaza! AFAD minibüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 9 yaralı

Nevşehir'de, deprem bölgesi için görevlendirilen Aksaray AFAD İl Müdürlüğüne ait minibüs ile çarpışarak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, AFAD aracındaki 9 kişi ise yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 22:35
Nevşehir'de feci kaza! AFAD minibüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 9 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir - Aksaray yolunun 3'üncü kilometresi Terminal kavşağında meydana geldi. Aksaray'dan Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine AFAD personellerinin taşındığı Abdullah Y. yönetimindeki 68 AAP 435 plakalı minibüs ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 50 AAD 839 plakalı otomobil çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Minibüsün çarpmasıyla ortadan ikiye bölünen otomobil metrelerce minibüsün altında sürüklenirken, sürücüsü ise kaza yerinde yaşamını yitirirken, AFAD aracındaki 9 kişi ise yaralandı.

9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. AFAD aracında yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren otomobilin sürücüsünün cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma savcılık talimatı ile polis tarafından sürdürülüyor.


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