Nevşehir'de feci kaza! AFAD minibüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 9 yaralı
Nevşehir'de, deprem bölgesi için görevlendirilen Aksaray AFAD İl Müdürlüğüne ait minibüs ile çarpışarak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, AFAD aracındaki 9 kişi ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir - Aksaray yolunun 3'üncü kilometresi Terminal kavşağında meydana geldi. Aksaray'dan Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine AFAD personellerinin taşındığı Abdullah Y. yönetimindeki 68 AAP 435 plakalı minibüs ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 50 AAD 839 plakalı otomobil çarpıştı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Minibüsün çarpmasıyla ortadan ikiye bölünen otomobil metrelerce minibüsün altında sürüklenirken, sürücüsü ise kaza yerinde yaşamını yitirirken, AFAD aracındaki 9 kişi ise yaralandı.
9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. AFAD aracında yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren otomobilin sürücüsünün cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma savcılık talimatı ile polis tarafından sürdürülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta peş peşe dört deprem!
- Emek ve Özgürlük'ten 'Cumhurbaşkanı adayı' kararı
- Erdoğan aday olamaz
- TGRT'den kovulan Ekrem Açıkel'in yeni kanalı belli oldu
- Kayıp çocuklarda 'beyaz otomobil' ayrıntısı
- BİLD'den Kılıçdaroğlu-Erdoğan karşılaştırması
- Muharrem İnce kimlere, neden küstüğünü tek tek anlattı
- Heyelan tehlikesi: 3 ev tahliye edildi
- Emekli amiralden İnce ve Oğan'a çağrı!
- Halil İbrahim Ölmez'in annesi canlı yayında isyan etti