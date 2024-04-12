Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Rize’nin Güneysu ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 13:25
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, Güneysu ilçesi Bulutlu Köyünde saat 05.25 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bulutlu köyünde Honda markalı aracı ile seyir halinde olan Yasin Keleşoğlu (33), direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atması sonucu yaklaşık 25 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan Keleşoğlu ve yanında bulunan Ozan B. (37) bulunduğu yerden çıkartıldı. 

Sağlık ekipleri Yasin Keleşoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ozan B.’yi ise ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Rize Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralanan Ozan B.’nin hayati tehlikesi devam ediyor.


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