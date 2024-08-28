Otomobil zeytin ağaçlarına çarptı: 21 yaşındaki Cihan öldü
Bursa’da zeytinliğe girip ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü Cihangir Gündağ (21) hayatını kaybetti, yanında bulunan 3 arkadaşı yaralandı.
Feci kaza, saat 04.30 sıralarında Gemlik-Armutlu yolu üzerinde meydana geldi. Cihangir Gündağ’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki zeytinliğe savrulup ağaçlara çarptı.
Kazayı gören çevredekiler, yaralanan sürücü Gündağ ve yanındaki 3 arkadaşının yardımına koşarken durumu da sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesini sağlık ekiplerinin yaptığı yaralılar, Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Cihangir Gündağ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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