Otomobilin çarptığı 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 3 çocuk annesi kadın, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Ordu’nun Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan 59 yaşındaki Nadire Karaca’ya, A.K.’nin kullandığı otomobil çarptı.
Sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadına ihbar üzerine hızla kaza yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk annesi Nadire Karaca olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan sürücü A.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
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