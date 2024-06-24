Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Ordu'da tünel girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Eymen Keskin, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Ordu'nun Fatsa ilçesi Kadıoğlu tüneli girişinde saat 12.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Trabzon’dan Samsun istikametine giden Elife Aysa Y. yönetimindeki 34 DHM 387 plakalı otomobil, Kadıoğlu tüneli girişinde babaanne ve dedesinin yanındayken bir anda yola çıkan Eymen Keskin'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan Eymen, sağlık ekiplerince götürüldüğü Fatsa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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