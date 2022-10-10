Otomobilin çarptığı scooter sürücüsü yaşamını yitirdi
Adana'nın Yenibaraj Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü Ersin Lastikçi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre Ersin Lastikçi'nin kullandığı elektrikli scootera arkadan çarptı.
Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kaza sırasında yola savrulan Lastikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Lastikçi'nin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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