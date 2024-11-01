Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karısına geçerken otomobilin çarptığı Ayşe Polat (74), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 14:23

Hatay Bulvarı'nda Şule G. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Polat'a çarptı. Yaralanan Polat, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ayşe Polat, dün gece doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Polat, bugün İslahiye’nin Burunsuzlar Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Şule G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 


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