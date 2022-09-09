Otomobilin takla atması sonucu 6 genç yaralandı
Tekirdağ’da yön tabelasına çarpan otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinin Camiatik Mahallesi D-110 Karayolu üzerinde seyreden Nurican K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarparak takla attı.
Kazada sürücü Nurican K. ve araçta yolcu olarak bulunan Alper Ö., Deniz E., Ebru K., Sinan E. ve Emirhan Y. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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