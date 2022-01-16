Otomobilin takla attığı görüntüler anbean kameraya yansıdı
Karabük-Gerede D-100 karayolunda karla kaplı yolda bariyerlere çarparak takla atan otomobil, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, Gerede-Karabük D-100 karayolu Allar mevkiinde meydana geldi.
Karla kaplı yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp takla atarak yolda ters durdu. Bu sırada arkadan gelen tır, sürücüsünün yaptığı manevra ile otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, sürücünün yanında bulunan kişinin sosyal medya için çekim yaptığı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Video Haberler
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
En Çok Okunan Haberler
- Diyetisyenler açıkladı: 10 süt çeşidi arasındaki farklar
- Hukukun dehşetli imtihanı!
- Eserlerinde yaşamdan beslenen ressam: Burhan Doğançay
- İktidar medyası, Sezen Aksu'yu hedef gösterdi
- NASA keşfetti: Güneş Sistemi'nin dışında 'öteuydu' adayı
- En büyük 3D kozmik harita yayınlandı
- Somali'de bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı
- BM uyardı: Açlıkla karşı karşıyalar
- Kazakistan’daki protestolarda can kaybı 225’e yükseldi
- Nedim Gürsel ‘Acı hayatların izini sürdüm!’