Otomobiliyle çarpmıştı: Öğretmen Mevlüt Külcü'nün ölümüne neden olan sürücü tutuklandı!

Kaza, 3 Ekim'de saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi.

Kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Külcü'nün kullandığı 42 BT 341 plakalı otomobile, İsmail Andaç (41) yönetimindeki 42 ATT 900 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Mevlüt Külcü'nün otomobili, refüjdeki aydınlatma direkleri ile ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Diğer araç ise yaklaşık 200 metre sonra elektrik panosuna çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

Ekiplerin yaptığı kontrolde Mevlüt Külcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan İsmail Andaç ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken; 2 çocuk babası Mevlüt Külcü'nün, Meram Mehmet Akif Anadolu Lisesi'nde kimya öğretmeni olduğu ortaya çıktı. Otopsi işlemleri tamamlanan Külcü, Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanan İsmail Andaç'ın alkol ve uyuşturucu testleri negatif çıktı. Avukatıyla ifade vermek istediği öğrenilen Andaç, tedavisinin ardından polis ekiplerince adliyeye götürdü. İfadesinin ardından İsmail Andaç, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazanın oluş şekli ve sürücü Andaç'ın hızının tespit edilmesi için bilirkişi raporu beklenecek.