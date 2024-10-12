Otomobiliyle çarptığı lise öğrencisini ağır yaralayan ehliyetsiz sürücü serbest

Bursa'da 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı 16 yaşındaki liseli kız öğrenci ağır yaralandı. Önce olay yerinden kaçan daha sonra polise teslim olan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kız çocuğunun ailesi, karara isyan etti.

Otomobiliyle çarptığı lise öğrencisini ağır yaralayan ehliyetsiz sürücü serbest
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İHA
Yayınlanma: 12.10.2024 - 12:31

Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde babasına ait lüks pick-up ile seyir halindeki Efe Ş. (18), iddiaya göre kırmızı ışığa takılmamak için gaza yüklendi. Genç sürücü, bu esnada karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kız ağır yaralanırken, sürücü olay yerini terk edip kaçtı. Çevredekiler yaralı kızın yardımına koşarken, 112 ekiplerine ulaştı. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarıkaya, özel bir hastanede tedavi altına alındı.


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