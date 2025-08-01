Otomobille cip çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda kavşakta meydana geldi.

Ehliyetsiz sürücü M.C.V.'nin (17) kullandığı otomobil, kavşakta Elif Temel (37) yönetimindeki ciple çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 2 araç da hurdaya döndü. M.C.V. ile yanındaki Afganistan uyruklu Mouazollah Rahmani (23) Zabıhollah İsayi (26) ve diğer araç sürücüsü Elif Temel, eşi Fatih Temel (40) çocukları Zeynep Sahra (6) ve Hacı Hakan Temel (14) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.