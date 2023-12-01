Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 12.00 sıralarında Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Agit Kaya yönetimindeki 34 Z 6969 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mesut Keskin'in kullandığı 41 SS 224 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, sürücüler Kaya ve Keskin ile Emre Keskin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Emre Keskin itfaiye tarafından çıkarıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Emre Keskin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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