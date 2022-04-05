Otomotiv sektöründe 'kayıt dışı' endişesi: Fiyatlar artacak
Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, araç alım satımında KDV oranının yüzde 1’den 18’e çıkarılmasının otomotiv sektörüne ve ikinci el piyasasına olumsuz etki edeceğini söyledi. Kayıtdışı tehlikesine dikkat çeken EGOD Başkanı Torun, “İkinci elde fiyatlar da artacak” dedi.
1 Nisan 2022 tarihinden itibaren ikinci el araç alım satımında KDV'nin yüzde 1'den 18'e çıkarıldığını ifade eden EGOD Başkanı Torun, “İkinci el alım satımında kayıt dışılığa sebep olabilecek bir uygulama ile karşı karşıyayız” dedi.
Pandemi, tedarik sorunları, çip krizi ve üstüne gelen Rusya Ukrayna Savaşı’nın küresel anlamda otomotiv sektörünü olumsuz etkilediğini ifade eden EGOD Başkanı Mehmet Torun, “Bir de ülkemizin yaşadığı kur kaynaklı sıkıntılı durum ve enflasyonist ortam, Türkiye’nin en önemli ihracat kalemi olan otomotiv sektörünü olumsuz etkilemişti. Bunun sonucunda ikinci el piyasasında da oynaklık söz konusuydu. Bu KDV uygulaması ile ikinci elde de sıkıntılar yaşanacak diye düşünüyorum” dedi.
Oto galericileri de doğrudan etkileyen bu uygulamanın kayıt dışılığa sebep olmasından endişe ettiklerini ifade eden EGOD Başkanı Torun, “Bir çok kalemde KDV oranları düşürülürken ikinci el otomobil alım satımında KDV arttırılması sıkıntı yaratacaktır. Bu durum hem zaten sektörde temel sorunlardan olan kayıt dışılığa itecek hem de fiyatların yükselmesine neden olacak” diye konuştu.
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