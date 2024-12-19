Otoyol operasyonunda 2 ton etiketsiz bal şurubu ele geçirildi
Şanlıurfa'da etiketi ve faturası olmayan 2 ton bal şurubu ele geçirildi.
Şanlıurfa’da otoyol jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte bal yapımında kullanılacağı değerlendirilen etiketsiz ve faturasız 2 ton bal şurubu ele geçirildi.
Otoyol jandarma ekipleri, takibe aldıkları bir kamyoneti, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Gişeler mevkisinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, faturasız ve etiketsiz ürünler tespit edildi. Bunun üzerine durum, Karaköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kamyonette 2 ton bal şurubu bulundu. Ürünlerin etiketi ve faturası olmadığı için sahte bal üretiminde kullanılabileceği değerlendirildi. Ele geçirilen ürünler, imha edilmek üzere el konuldu.
Kamyonet sürücüsü Ş.Ö.’ye, ilgili yasal düzenlemelere aykırı hareket ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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