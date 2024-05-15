Otoyol ve köprü geçiş fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? Hangi köprü ve otoyola ne kadar zam geldi?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bazı köprü ve otoyollara zam yapıldığını ve yeni fiyatların 15 Mayıs 2024 saat 00.00'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu. Peki, otoyol ve köprü geçiş fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? Hangi köprü ve otoyola ne kadar zam geldi? İşte ayrıntılar...
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan yazılı açıklamada, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu. KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak şekilde yeniden düzenlendiği belirtildi. Peki, otoyol ve köprü geçiş fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? Hangi köprü ve otoyola ne kadar zam geldi? İşte ayrıntılar...
HANGİ KÖPRÜLERE ZAM GELDİ? ZAMLI KÖPRÜ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş ücreti 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye çıktı.
1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise 419 lira oldu.
15 Temmuz ve FSM için ise fiyatlar otomobiller için tek yön 15 TL’den 24 TL’ye yükseldi.
HANGİ OTOBANLARA ZAM GELDİ?
Ankara-Niğde Otoyolu da 210 TL'den 295 TL'ye çıkarıldı.
YENİ FİYATLAR BELLİ OLDU! İŞTE O LİSTE:
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FSM
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
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