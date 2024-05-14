Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri bu gece yarısından geçerli olmak üzere yeniden belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 23:15
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
Abone Ol google-news

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

YENİ FİYATLAR BELLİ OLDU

Buna göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş ücreti 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye çıktı. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise 419 lira oldu.

15 Temmuz ve FSM için ise fiyatlar otomobiller için tek yön 15 TL’den 24 TL’ye yükseldi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FSM

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ


otoyol haberleri zam haberleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü haberleri

İlgili Haberler

Aydın’da iş cinayeti... Otoyol inşaatında vinç devrildi: Bir işçi öldü

Aydın’da iş cinayeti... Otoyol inşaatında vinç devrildi: Bir işçi öldü
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı arası 5 gün trafiğe kapalı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı arası 5 gün trafiğe kapalı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda akrobatik hareketler yapan motosikletlilere baskın

Kuzey Marmara Otoyolu'nda akrobatik hareketler yapan motosikletlilere baskın
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

HSBC'den dolar/TL tahmini

HSBC'den dolar/TL tahmini
Tarkan, Sezen Aksu, Kenan Doğulu ve daha niceleri… Menajer Ahmet San’dan çarpıcı açıklamalar

Tarkan, Sezen Aksu, Kenan Doğulu ve daha niceleri… Menajer Ahmet San’dan çarpıcı açıklamalar
İBB harekete geçti: Şişli'nin Kanal İstanbul'una beton bariyer konuldu

İBB harekete geçti: Şişli'nin Kanal İstanbul'una beton bariyer konuldu
Maldivler’den Mersin’e: Sibiryalı Gelin ve Türk Damat Düğünü

Maldivler’den Mersin’e: Sibiryalı Gelin ve Türk Damat Düğünü
Aile katliamında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Yanmış bilgisayar, intihar notu…

Aile katliamında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Yanmış bilgisayar, intihar notu…
Eskişehir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu: 19 kişi yakalandı

Eskişehir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu: 19 kişi yakalandı
Silifke'de Cumhur'un 'bayrak' provokasyonu boşa düştü: CHP'li başkan Turgut'tan açıklama

Silifke'de Cumhur'un 'bayrak' provokasyonu boşa düştü: CHP'li başkan Turgut'tan açıklama
Avrupa’nın en çok aranan insan kaçakçısı yakalandı

Avrupa’nın en çok aranan insan kaçakçısı yakalandı