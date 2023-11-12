Otoyola devrilen ağaç, trafiğin aksamasına neden oldu

TEM otoyolu Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'na devrilen ağaç nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

AA
Yayınlanma: 12.11.2023 - 15:17
Otoyola devrilen ağaç, trafiğin aksamasına neden oldu
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Alınan bilgiye göre, Kartal-Samandıra bağlantı yolu kenarındaki bir ağaç, henüz belirlenemeyen nedenle yola devrildi.

Bu nedenle bir şeridi trafiğe kapanan yolun Kartal yönünde trafik yoğunluğu oluşurken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin ağacı keserek yoldan kaldırılmasının ardından yolda temizlik çalışması yapıldı.

Çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılan yoldaki trafik akışı normale döndü.


TEM ağaç

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