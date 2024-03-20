Otoyolda demir direklerini söken hırsızlar yakalandı

Bursa'da otoyolda bariyer demirlerini kesen şahıslar jandarma tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 17:42
Otoyolda demir direklerini söken hırsızlar yakalandı
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Olay, Nilüfer ilçesi Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye gezen jandarma ekipleri Bursa-İzmir Otoyolunda tel çit, demir kazık bariyerler ile yol üzerinde bulunan demir direklerin kesilmiş ve bariyerlerin civatalarının sökülmüş vaziyette olduğu fark etti.

Bölgede araştırma yapan ekipler 5 adet suç kaydı bulunan M.A. (38) ile 6 adet suç kaydı bulunan C.G.'yi (29) yanlarındaki araç içerisinde malzemeleri sökmek ve kesmek için kullandıkları 1 adet kazma ve 2 adet demir murç ile yakaladı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.


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