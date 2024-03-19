Evine iki kez aynı hırsız girdi: Kırılan kapısını görünce polise ihbarda bulundu
Samsun'da 1 gün arayla aynı eve girip hırsızlık yapan 45 yaşındaki Ahmet Halef Taha yakalanıp tutuklandı. Ev sahibinin ise hırsızlık döneminde annesinde olduğu öğrenildi.
İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir eve kapıyı kırıp giren Irak uyruklu Ahmet Halef Taha, 100 bin TL değerinde eşyayı valize doldurup kaçtı.
Bir gün sonra tekrar eve gelen Taha, bu kez valize sığdıramadığı eşyaları çaldı. Bir süredir annesinde kalan evin sahibi, geldiğinde kırılan kapısını görünce polise ihbarda bulundu.
Çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taha tutuklandı.
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