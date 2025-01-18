Otoyolda feci ölüm: Parçalanmış ceset bulundu!

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde bir kişinin parçalanmış halde cesedi bulundu. Jandarma ekipleri kaza ihtimali üzerinde dururken, şahsın ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.

Otoyolda feci ölüm: Parçalanmış ceset bulundu!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 18.01.2025 - 23:07

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde otoyolda bir kişinin parçalanmış halde cesedi bulundu. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, yola savrulan parçalanmış ceset, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı. Şahsın kimliği ve ölüm nedeni yapılacak otopsi neticesinde netlik kazanacak.

Öte yandan, jandarma ekipleri bölgedeki kameraları inceleme altına alırken, şahsın kaza sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


Etiketler: #otoyol #ceset

İlgili Haberler

Parçalanmış bebek cesedinin sırrı çözüldü

Parçalanmış bebek cesedinin sırrı çözüldü
Sivas'ta parçalanmış bebek cesedi bulunmuştu... Olayın aslı ortaya çıktı!

Sivas'ta parçalanmış bebek cesedi bulunmuştu... Olayın aslı ortaya çıktı!
Sivas'ta korkunç olay... Arazide parçalanmış bebek cesedi bulundu

Sivas'ta korkunç olay... Arazide parçalanmış bebek cesedi bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler