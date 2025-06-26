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Oturuma ara verildi: TBMM'de 'İmamoğlu' gerginliği

Oturuma ara verildi: TBMM'de 'İmamoğlu' gerginliği

26.06.2025 17:47:00
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Haber Merkezi İHA
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Oturuma ara verildi: TBMM'de 'İmamoğlu' gerginliği

TBMM Genel Kurulu'na AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'ın tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında söylediği sözler tepki çekti. Çıkan gerilimin ardından TBMM Başkanvekili Pervin Buldan oturuma ara verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, konuşması sırasında, İBB'ye yönelik operasyona ilişkin, "İstanbul'da ekosistem kurulmuş" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı tepki gösterdi. Yıldırım'ın da Arı'ya karşılık vermesi ile tartışma büyüdü.

İki parti grubunun da birbirine karşılıklı sözlü atışması sürünce TBMM Başkanvekili Pervin Buldan birleşime ara verdi.

Salonda bulunan diğer milletvekilleri araya girerek kavga çıkmasını önledi.

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