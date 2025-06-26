Oturuma ara verildi: TBMM'de 'İmamoğlu' gerginliği

TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.
AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, konuşması sırasında, İBB'ye yönelik operasyona ilişkin, "İstanbul'da ekosistem kurulmuş" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı tepki gösterdi. Yıldırım'ın da Arı'ya karşılık vermesi ile tartışma büyüdü.
İki parti grubunun da birbirine karşılıklı sözlü atışması sürünce TBMM Başkanvekili Pervin Buldan birleşime ara verdi.
Salonda bulunan diğer milletvekilleri araya girerek kavga çıkmasını önledi.