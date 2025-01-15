Yayınlanma: 15.01.2025 - 14:07

Güncelleme: 15.01.2025 - 14:07

Engelli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için getirilen yerlilik şartı ve diğer detaylar belli oldu. Peki, ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobiller hangileri? ÖTV'siz araç yüzde 40'ın altında yerli olursa ne olur?

ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, ÖTV muafiyetine ilişkin daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda uygulamaya ilişkin hususlar düzenlendi.

Buna göre, ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a yükseltildi. Bu kapsamda alınan araçları elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Bu istisnadan yararlanıp yararlanılmadığı Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresinde yer alan "İnternet Vergi Dairesi-Sorgulamalar-Engellilik İstisnası Bilgileri" bölümünden öğrenilebilecek.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 40'IN ALTINDA OLURSA NE OLUR?

Yerli katkı oranının tespitinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel motorlu araçlar yerli katkı oranı beyanları esas alınacak. Motorlu araç ticareti yapan tarafından beyan edilen yerli katkı oranının yüzde 40'ın altında olduğunun tespiti halinde zarara uğratılan vergi, cezası ve gecikme faiziyle birlikte, malul veya engellinin sorumlu tutulduğu durumlar hariç, motorlu araç ticareti yapanlardan alınacak.

ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?

2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 247 bin 114 TL olacak.