Oy kullanmaya atıyla geldi: 'Topraklarımız atla kazanıldı'

Oy kullanma işlemi tüm yurtta devam ederken zaman zaman renkli görüntüler de ortaya çıkıyor. Kocaeli'de bir yurttaş oy kullanmaya atıyla geldi.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:52
Oy kullanmaya atıyla geldi: 'Topraklarımız atla kazanıldı'
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Türkiye'nin dört bir tarafından yerel yöneticilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi devam ediyor.

Kocaeli’de 669 nokta, 4 bin 739 sandıkta yurttaşlar oylarını kullanıyor. Zaman zaman sandık başında renkli görüntüler de ortaya çıkıyor. 3 yıldır Rüzgar isimli atıyla tüm işlerini halleden Sümmani Yılmaz, bu sefer de oy kullanmaya geldi.

Oy kullanacağı okul bahçesine atıyla gelen Yılmaz'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle çocuklar gördükleri atı hem sevdi hem de şaşırdı.

"ATALARIMIZDAN GELİYOR"

3 yıldır atla oy kullanmaya geldiğini söyleyen Sümmani Yılmaz, "Vatandaşlar beni atla görünce güzel tepkiler veriyor. Bu sayede Körfezlilerin ata aşık olduğunu anladım. Özellikle çocuklar ata çok ilgi duyuyor. Atımın adı Rüzgar, 3 yıldır ona bakıyorum. At sevdası atalarımızdan geliyor. Oğuz, Selçuklular, Osmanlı’dan bu yana topraklarımızı atla kazanıldı. Bu sebeple at sevgisi benim için farklı. At Türk’ün kanadıdır" diye konuştu.


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