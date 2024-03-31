CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu oyunu kullandı: 'Halkımızı ilçesine sahip çıkmaya davet ediyorum'
CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Halil İnalcık Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.
Erdal Beşikçioğlu, Halil İnalcık Anadolu Lisesi'nde 3359 nolu sandıkta oyunu kullandı. Beşikçioğlu oy kullanacağı okula girdikten sonra oy kullanmak için gelen vatandaşlarla ve sandık görevlileriyle tokalaştı.
"CENTİLMENCE BİR YARIŞ ORTAMINDA BULUŞTUK"
Beşikçioğlu oyunu kullandıktan sonra, "Biz oyumuzu kullandık Etimesgutumuzda. Buradan da tüm Etimesgutlu hemşehrilerim olmak üzere tüm halkımızı oy vermeye, ilçesine şehrine sahip çıkmaya davet ediyorum. Centilmence bir yarış ortamında bizler seçmenle buluştuk. Şimdi seçim sonuçlarının da sağlıklı ve kimsenin aklında bir karışıklığa neden olmadan ilan edilmesini diliyorum. Hepimiza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
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