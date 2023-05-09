Oy pusulalarıyla ilgili ilginç ayrıntı: 5 santimetre kısaltılmış

Yayınlanma: 09.05.2023 - 14:10

Güncelleme: 09.05.2023 - 14:12

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 5 gün kala oy pusulalarının basım süreci ile alakalı yeni bir ayrıntı gündeme geldi. Seçimler için kullanılacak olan pusulalar Ankara’da gerekli standartları sağlayan matbaa bulunamaması sebebiyle 5 santimetre kısaltıldı.

Habertürk’ten Bülent Aydemir’in yazısına göre, milletvekili seçimleri için kullanılacak pusulanın uzunluğu normalde 105 santimetre olacağı ancak kesim ve dağıtım işlemlerinin yapıldığı Ankara’da bu uzunlukta baskı yapabilecek matbaa bulunamaması üzerine pusulalar bu şekilde bir yönteme gidildi. İttifakların yer aldığı kutucukların arası daraltılarak pusulanın uzunluğu 100 santimetreye düşürüldü.

“PUSULAYI BASACAK YETENEKTE 3 MATBAANIN OLDUĞU BELİRTİLİYOR”

Yazısında hazırlanış süreci ile ilgili bilgilere de yer veren Aydemir “Önceden temin edilmiş ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) güvenli depolarında kameralarla gözetlenen, üst düzey güvenlikle saklanan rulo halindeki filigranlı kağıtlar, polis nezaretinde Ankara’daki bir matbaaya gönderildi. Bu matbaa aralıksız şekilde çalışarak bu kağıdı bir metrelik tabakalar halinde kesti. Kesilen bu kağıt yine polis ve YSK gözlemcileri nezaretinde sayılıp paketlenerek polis eşliğinde büyük gizlilik ve titizlikle Ankara’daki üç ayrı matbaaya dağıtıldı. Ankara’da bu pusulayı basacak yetenekte üç matbaanın bulunduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı adayları için Türkiye genelinde tek pusula basılırken, ittifakların ve seçime girecek partilerin farklılık gösterdiği illere ve seçim bölgelerine farklı pusulalar gönderiliyor” ifadelerini kullandı.

KAÇ PUSULA BASILDI?

Her sandık için 400 pusula basıldığını söyleyen Aydemir “Niye bu kadar fazla pusula basılıyor? diye tepki gösterenler açısından söylüyorum. Bu, yasal bir zorunluluk. Bu seçimde YSK, yurt içi ve yurt dışında kullanılacak oylar için ikinci turu da düşünerek 249 milyon 670 bin 310 adet oy pusulası batırma ihalesi yaptı. İlk seçim için iki ayrı pusula olduğunu dikkate alarak 150 milyona yakın pusula Türkiye sathında il, ilçe, belde ve köylere gönderiliyor. Yurt içinde ve yurt dışında 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanabilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa ya da seçimlerin tekrarlanması söz konusu olursa Yüksek Seçim Kurulu bunun için de hazırlık yapacak. YSK’nin elinde yeteri kadar filigranlı kağıt bulunuyor ve bu seçimde kullanılmayan filigranlı kağıtlar, sonraki seçimlerde de kullanılabiliyor” şeklinde yazdı.