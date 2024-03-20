Oy vermemenin cezası var mı? Oy vermemenin cezası nedir?

Türkiye 31 Mart Pazar günü yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandık başına gidecek. Seçim öncesi en çok merak edilenler arasında oy vermemenin cezasının olup olmadığı tartışılıyor. Peki, Oy vermemenin cezası var mı, oy vermemenin cezası nedir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 13:36
Oy vermemenin cezası var mı? Oy vermemenin cezası nedir?
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Oy verme işlemine seyahat veya hastalık nedenleriyle katılamayacak olanlar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Oy vermemenin cezası var mı, oy vermemenin cezası nedir?

OY VERMEMENİN CEZASI  NEDİR?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. Bir yurttaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin yurttaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezası 300 lira olarak belirlenmişti. 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak. Seçim günü oy kullanmama durumunda seçmene verilecek idari para cezası dışında, seçmene herhangi bir ceza uygulanmaz veya herhangi bir yasal sorumluluk doğmaz.


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