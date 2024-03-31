Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:05

Güncelleme: 31.03.2024 - 17:09

Oy sayımının ne zaman başlayacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye bugün yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Belediye başkanlığı, muhtar, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimi kapsamında oy kullanıldı. Peki, Oylar sayılmaya başladı mı? 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK Başkanı açıkladı...

OY SAYIMI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YSK'nın kararıyla 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri açıklandı. Doğudaki 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlenirken, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak duyuruldu.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçimlerde oy kullanma süreci saat 17.00’de sona erecek. Sandıkların kapanmasıyla oy sayım işlemine başlanacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

OY SAYIMI BAŞLADI MI?

YSK Başkanı Yener: Sayım ve döküm işlemleri tamamlanan sandıkların veri girişleri sisteme verilmeye başlanmıştır.