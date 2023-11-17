Oyun parkında dehşet anları... Oyuncak devrildi, 6 çocuk yaralandı!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 15:52

Güncelleme: 17.11.2023 - 15:52

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde bulunan Korupark Alışveriş Merkezi'nde dehşet dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre; AVM’nin içinde bulunan eğlence alanında, okulların tatil olmasını fırsat bilen aileler çocuklarını oyuncağa bindirdi. Discovery adlı adrenalin makinesi tutunduğu noktadan kopunca, cihazdakiler yere çakıldı.

O anlar bir kişi tarafından saniye saniye kaydedilirken, kazada 6 çocuk yaralandı. Kazada facianın eşiğinden dönülürken, yaralılardan birinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

'İHMAL' İDDİASI

Bursa’da yankı uyandıran kaza sonrasında herkesin aklına "İhmal mi var?" sorusu geldi. Kendi içinde sağa sola dönen ve aynı zamanda salıncak hareketi ile sallanan oyun makinesinin ana kolunun bir anda kopmasının mümkün olmadığı belirtilirken, demir parçaların ya da ara bağlantı parçalarının daha önceden çatlamış veya gevşemiş olması gerektiği, ancak kontrol edilmediği için gözden kaçmış olabileceği ileri sürüldü.

Discovery adlı oyuncaktaki çocukların o oyuncağa binebilecek yaşta olup olmadığı ise diğer sorulan soru oldu. İhmal iddiaları ve olayla ilgili tüm ayrıntılar, güvenlik güçlerinin soruşturmasını tamamlamasının ardından belirlenecek.

AİLELER ŞİKÂYETÇİ!

Korkunç kaza sonrası yaralanan çocuklar hastanede tedavi altına alınırken, aileler eğlence merkezinden şikâyetçi oldu.