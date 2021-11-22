Oyuncu Aygün Aydın’ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçlamasıyla hapsi isteniyor

22 Kasım 2021 Pazartesi, 12:12

Oyuncu Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Türk Milletine yönelik hakaret içerikli sözler söylediği" gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne gönderilen çok sayıda ihbarda şüpheli Aygün Aydın’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunun söylendiği belirtildi.

ÖZÜR DİLEDİ

Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılan video çözümleme tutanağına yer verilen iddianamede, şüpheli Aygün Aydın’ın ifadesinde magazin programında hakkında çıkan asılsız, onur, şeref ile namusuna yönelik yapılan bir habere cevap niteliğinde video çektiğini söylediği belirtildi. Aydın’ın iddianamede yer alan ifadesinde "Türk milletini kesinlikle hedef almadığını, sözlerinin kendisine iftira atan kişilere yönelik olduğunu, atılan iftiralardan dolayı kırgın ve öfkeli olduğunu, sağlıklı düşünemediğinden yanlış kelimeler seçtiğini ve Türk halkından bu nedenle özür dilediğini söylediği" belirtildi.

"SAVUNMASINA İTİBAR EDİLEMEZ"

Şüphelinin sözlerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde "Türk toplumuna yönelik olduğunun anlaşıldığı, bu nedenle savunmasına itibar edilemeyeceğinin anlatıldığı iddianamede, şüphelinin sözlerini sosyal medya üzerinden yapmış olması ve videonun çok kişi tarafından izlenmiş olması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu" aktarıldı.

2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, şüpheli Aygün Aydın’ın ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Aydın, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



