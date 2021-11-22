Oyuncu Aygün Aydın’ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçlamasıyla hapsi isteniyor
Oyuncu Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabından "Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Aydın’ın ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.
Oyuncu Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Türk Milletine yönelik hakaret içerikli sözler söylediği" gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne gönderilen çok sayıda ihbarda şüpheli Aygün Aydın’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunun söylendiği belirtildi.
ÖZÜR DİLEDİ
Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılan video çözümleme tutanağına yer verilen iddianamede, şüpheli Aygün Aydın’ın ifadesinde magazin programında hakkında çıkan asılsız, onur, şeref ile namusuna yönelik yapılan bir habere cevap niteliğinde video çektiğini söylediği belirtildi. Aydın’ın iddianamede yer alan ifadesinde "Türk milletini kesinlikle hedef almadığını, sözlerinin kendisine iftira atan kişilere yönelik olduğunu, atılan iftiralardan dolayı kırgın ve öfkeli olduğunu, sağlıklı düşünemediğinden yanlış kelimeler seçtiğini ve Türk halkından bu nedenle özür dilediğini söylediği" belirtildi.
"SAVUNMASINA İTİBAR EDİLEMEZ"
Şüphelinin sözlerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde "Türk toplumuna yönelik olduğunun anlaşıldığı, bu nedenle savunmasına itibar edilemeyeceğinin anlatıldığı iddianamede, şüphelinin sözlerini sosyal medya üzerinden yapmış olması ve videonun çok kişi tarafından izlenmiş olması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu" aktarıldı.
2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede, şüpheli Aygün Aydın’ın ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Aydın, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Video Haberler
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- '128 milyar dolardan fazla sattılar'
- SGK'dan duyuru: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
- Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
- Olaylı derbide gülen taraf Fenerbahçe!
- Nevşin Mengü'den kötü haber
- Meclis'te tansiyon yükseldi
- Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti
- Kavakçı olayını yıllar sonra anlattı
- Şikayet ettiği her şeyi yapan siyasi: Erdoğan!