İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden oyuncu Hande Erçel'in uyuşturucu test sonucu belli oldu.

Hakkında gözaltı kararı verildiğini öğrenen Erçel, eğitim için yurt dışında bulunduğunu açıklamış ve kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek ifade vermişti.

TEST SONUCU NEGATİF

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda ifadesinin alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ve test verdikten sonra serbest bırakılan Hande Erçel'in testinin sonucu belli oldu.

Ünlü oyuncunun testlerinde uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Savcılık ifadesi ortaya çıkan Erçel, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığını ve sağlıklı yaşama dikkat ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde halen eğitimime devam ediyorum. Bunun haricinde oyunculukla uğraşıyorum. Dosyada adı geçen çeşitli mekanlarda yalnızca Bebek Otel’in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittim. Onun haricinde gece hayatım yoktur.

Hande Erçel ifadesinde ayrıca, şunları da kaydetmişti:

"Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım."