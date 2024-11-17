Oyuncu Mehmet Günsür: 'Hikayenin gerçekliği beni çok etkiledi'

Yayınlanma: 17.11.2024 - 12:39

Güncelleme: 17.11.2024 - 12:39

Başkent Ankara’da 1990’lı yıllardaki gerçek bir yaşam öyküsünü ekran getiren Annem Ankara, hayata karşı umudunu ve mücadelesini hiç kaybetmeyen Zuhal (Bergüzar Korel) ile adeta babasız büyümüş bu nedenle de çocuklarına babalık yapmakta zorlanan Hasan’ın hikayesini anlatacak. 20 Kasım Çarşamba günü ekranlara gelecek olan dizide Hasan’a hayat veren Mehmet Günsür, yeni rolüyle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

GERÇEK BİR YAŞAM HİKAYESİ: ANNEM ANKARA

Başarılı oyuncu, Annem Ankara’da hikâyenin gerçekliğinin kendisini çok etkilediğini kaydederek, “Gerçek bir ailenin, bir kadının yaşam mücadelesi, Hasan’ın baba olmak için çabalaması beni çok etkiledi. Daha önce böyle bir karakter oynamamıştım. Hasan, sınırları olan bir karakter. Çok insan gibi problemleriyle, beceriksizlikleriyle hatta becermeye çalışmak istemesiyle gönlümü fethetti” diye konuştu.

"HASAN’DAN DAHA ŞANSLIYIM"

Kendisinin Hasan’a göre çok şanslı olduğunu söyleyen Günsür, “Hep bir arada olan bir ailede büyüdüm. Hasan bu kadar şanslı olmadığı gibi aile mevhumunu da çok iyi anlayamamış. Kendisinin daha iyi versiyonunu yapmak ve aile içindeki görevini yerine getirmek için çabalayan bir Hasan var aslında” ifadelerini kullandı.

SENARYOSU BAŞAK ANGİGÜN’E AİT

Annem Ankara’nın oyuncu kadrosunda Günsür ve Korel’in yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor. BKM imzalı dizinin senaryosunu Başak Angigün’ün kaleme alırken yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor.

Gerçek bir yaşam öyküsünü ekrana taşıyacak olan Annem Ankara, 20 Kasım Çarşamba günü saat 20’de Kanal D başlayacak.