Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:44

Güncelleme: 29.03.2024 - 10:44

31 Mart Pazar günü gerçekleşek olan Yerel Seçim öncesinde seçmenler hangi durumlarda oyun geçersiz sayılabileceğini araştırıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hangi şartlarda oyların geçersiz olabileceğini açıkladı. Peki, Oyunuz geçersiz sayılmasın! Oylar hangi hallerde geçersiz sayılır? Oyun geçersiz sayılmaması için dikkat edilmesi gerekenler...

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILIR?

"Evet" ya da "Tercih" mührünün basılmaması,

Birden fazla adaya oy basılması,

Oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması,

Oy pusulasının üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılması,

Oy pusulasının belirgin şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi,

Zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi başka bir madde çıkması.



MÜHÜR BULAŞIRSA OY GEÇERSİZ SAYILIR MI?

Oy pusulasının katlanmasından kaynaklı geçersiz oy sayılması gibi bir durum söz konusu değildir.

298 sayılı kanun ve YSK'nın yayımladığı 135 sayılı genelgenin ilgili maddelerine göre, oy pusulasındaki mührün başka bir adayın kısmına bulaşması, oyu geçersiz kılmaz.