Özel dedektifler bile bulamıyor! Reza Zarrab kayıplara karıştı

Yayınlanma: 03.02.2024 - 10:20

Güncelleme: 03.02.2024 - 10:20

Suriye ve Afganistan'da terör saldırılarında ölen ya da yaralanan Amerikalı asker ve aileleri adına, 26 Temmuz 2023 tarihinde151 kişi tarafından ABD’de Halkbank ve Reza Zarrab’a tazminat davası açıldı. Davacıların avukatları sanık Zarrab'ın ABD'de kayıplara karıştığını savundu. Avukatlar, Zarrab'a tebligat dahil olmak üzere hukuki prosedürün gerçekleşmesi için mahkemeden ek süre istedi.

Başvuru dilekçesinde, "Zarrab kendisine ulaşmamıza asla razı olmadı. Kendisiyle iletişim kurma girişimlerimize yanıt vermedi, kabul etmedi. Bu vekili olduğumuz davacıların mahkemenizden ikinci uzatma talebi' denildi.

NEREDE YAŞADIĞI BİLİNMİYOR

Davacıların avukatları yaptıkları açıklamada Zarrab'ın ABD'de yaşadığı yeri tespit edemediklerini ve yaşadığı iddia edilen evin de satılarak el değiştirdiğini tespit ettiklerini aktardı.

ÖZEL DEDEKTİFLER DE SONUÇ ALAMADI

VOA'nın haberine göre Zarrab'ın birden fazla kimliği ve takma adları olduğu ihtimalini değerlendirdiklerini belirten avukatlar, tuttukları özel dedektiflerin de sonuç alamadığını belirtti.