Özel, Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi: Anayasa değişimine hayır!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.03.2025 - 07:45

CHP lideri Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yazısındaki vurguları önemli bulduğunu, bunlarla CHP’nin ortaya koyduğu “demokratikleşme vizyonuna” verdiği destek için teşekkür ettiğini dile getirdi.

Özel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı uyarınca Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşması gerektiğini kaydetti. Barış ve demokrasi taleplerinin kişisel siyasi hedefler için istismar edilmesine izin vermeyeceklerini belirten Özel, “Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi yol göstericimiz olmaya devam edecek, Cumhuriyet değerlerine tam bağlılık içinde, adalet ve demokrasi mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Özel, Demirtaş’ın bir internet sitesinde yayımlanan yazısına ilişkin Cumhuriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı: “Demirtaş’ın yazısını büyük bir memnuniyetle okudum. Yazıda birçok önemli nokta bulunmakla birlikte, şu yaklaşımın altını önemle çiziyorum: ‘Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin devletidir. Bu anlamda Cumhuriyeti demokratikleştirme görevi de hepimizindir. Kaybettiğimiz tüm evlatlarımızın, şehit ve gazilerimizin hatıralarına bağlı kalarak birlikte kazanalım.’ Bizim yıllardır tutarlı bir şekilde gündeme getirdiğimiz ve ‘Kürtlere tam olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahibi olmayı teklif ediyorum, bu devlet benim de devletimdir diyecekleri bir Türkiye teklif ediyorum’ ifadesiyle ortaya koyduğumuz demokratikleşme vizyonuna bu özlü ifadelerle verdiği destek için Demirtaş’a teşekkür ediyorum.”

“Ortadoğu’nun içinden geçtiği bu sancılı dönemde Türkiye’de huzur ve barışa büyük ihtiyaç duyuyoruz” ifadelerini kullanan Özel, “Ülkemizde huzur ve barışın tesisi için Demirtaş gibi deneyimli ve başarılı bir siyasetçinin aktif katkıları çok değerli olacaktır. Her ne kadar kendisi gündeme getirmese de bu katkının etkin şekilde yerine getirilebilmesi için Demirtaş’ın yaşadığı mağduriyetin de sonlandırılması gereklidir. Adalet Bakanlığı hızlı bir şekilde AİHM’nin verdiği kararı temel alarak yeniden yargılama işlemlerini başlatmalı ve Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır. Bunun bir son değil, Demirtaş’ın bölgede istikrara ve ülkemizde demokratikleşmeye katkıları için yeni bir başlangıç olacağı inancındayım. CHP olarak ülkemizin tüm sorunlarının çözümünü demokratikleşmede görüyoruz. Böyle bir ortamda aydınların, aktivistlerin, meslek örgütü temsilcilerinin, seçilmiş siyasetçilerin, akademisyenlerin, gazetecilerin hapiste tutulmasının Türkiye’ye de sürece de faydası yoktur” ifadelerini kullandı.

ATATÜRK YOL GÖSTERİCİMİZ

Özel’in değerlendirmesi şu sözlerle son buldu: “Tüm bunlarla birlikte, toplumun barış ve demokrasi taleplerinin, hiçbir şahsi siyasi hedef doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyeceğimizi ve bu amacı taşıyan anayasa değişikliği girişimlerin karşısında durduğumuzu hatırlatmak isterim. Sorunların çözümü, mevcut anayasayı ihlal eden yaklaşımlara son vermek ve demokratikleşme için gerekli kanuni düzenlemeleri hayata geçirmekle mümkündür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Yurtta barış dünyada barış’ ilkesi yol göstericimiz olmaya devam edecek. Yurttaşlarımızı teba olmaktan çıkarıp eşit vatandaşlık hakkını getiren, ülkemizi çok partili demokrasiye taşıyan Cumhuriyet değerlerine tam bağlılık içinde, adalet ve demokrasi mücadelemizi sürdüreceğiz!'

YENİ PARADİGANIN ANLAMI

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş geçen hafta yayımlanan yazısında “paradigma değişikliği”ni yorumlamıştı. Demirtaş, “Artık Kürtleri Türklerden ve devletten, devleti de Kürtlerden ve Türklerden ayırmak, ayrıştırmak imkânsızlaştı. Cumhuriyetin kurucu partisi CHP’nin genel başkanı Özel de tüm şerhleriyle birlikte çözümün parçası olmaktan çekinmiyor. Devlet de artık tekçi resmi ideolojiyi tümden bir kenara atarak Kürtlere tüm kapıları sonuna kadar açmalı; Kürtlerin diline, kültürüne, kimliğine saygı duymalı, bunları anayasal ve yasal güvence altına alarak eşit yurttaşlık temelinde entegrasyona zemin yaratmalıdır. Benim yeni paradigmadan anladığım budur, Erdoğan’ın ve Bahçeli’nin arkasında durduğu irade de Özel’in ‘Kürtlere devlet vaat ediyorum’ söylemi de Öcalan’ın çağrısı da budur.”